اجتماع يناقش الحلـول اللازمة للمياه العادمة الصناعية والزيبار

الوكيل الإخباري - ناقش اجتماع عقد في سلطة المياه، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة للحد من تأثير المياه الصناعية "الكمخة والزيبار" بشكل خاص على "محطة جنوب عمان"، وعلى محطات التنقية المنتشرة في المملكة.

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وشارك في الاجتماع، مندوبو الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، ووزارات البيئة والصحة والإدارة المحلية، ومديرية صحة البيئة، وشركتا مياه اليرموك ومياهنا، والإدارة الملكية لحماية البيئة.



وهدف الاجتماع إلى الحد من التأثيرات السلبية للمياه الصناعية على نوعية وخصائص ووحدات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وكفاءة عمل المحطات، لاحتوائها على كميات عالية من المواد الصلبة العالقة، وما تواجهه محطات التنقية من دخول مياه عادمة صناعية إليها للحفاظ على ديمومة عملها.



وبين مساعد أمين عام سلطة المياه لشؤون الصرف الصحي المهندس وائل الدويري، الأثر السلبي لطرح مثل هذه المواد بشكل مخالف في مناهل خطوط الصرف الصحي، وحجم الضرر الذي ينجم عن مثل هذه النشاطات، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود للخروج بحل جذري يسهم في المحافظة على البيئة والسلامة العامة.



وعرض الدويري المشاكل التي تواجه سلطة المياه، جراء الطرح العشوائي للمياه العادمة الصناعية والزيبار وأثرها السلبي على محطات التنقية، مبينا أن هذه التجاوزات أدت إلى تدني نوعية المياه المعالجة في محطات التنقية، ما أثر على زيادة في كلف تشغيل وصيانة المحطات.



وأكد ضرورة تأمين مكب مخصص لمثل هذه المواد من خلال وزارة الإدارة المحلية، والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.



من جهته، بين مدير مديرية البيئة وإعادة الاستخدام في السلطة الدكتور توفيق الرحيمي، ضرورة تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة، من خلال اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة الحلول المقترحة لإيجاد حل دائم لمشكلة المياه الصناعية في جميع المحافظات.



وجرى خلال الاجتماع، تأكيد ضرورة بذل الوزارات المعنية، المزيد من الجهود لضمان عدم القيام بالطرح العشوائي لهذه المواد في أماكن غير مخصصة لها، للحفاظ على سلامة البيئة.