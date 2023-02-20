الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

خطة لتطوير مركز صحي الأزرق الشامل بكلفة 100 ألف دينار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الملك يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تصل سوريا للمتضررين من الزلزال

تقرير اقتصادي: الدين العالمي وصل لـ 300 تريليون دولار والفوائد 13 تريليون دولار

تشكيلات وتنقلات إدارية في الأمانة - أسماء

صداقة: تعليمات الحضانات المؤسسية لعام 2023 جاءت لمصلحة اصحاب العمل

خبير: قيمة الذهب سترتفع بينما ينخفض الدولار حتى الـ 5 سنوات القادمة

التعليم العالي: البدء بإرسال رسائل نصية للطلبة المشمولين بالمنح والقروض خلال 48 ساعة

عمليات البحث عن الشقيقين الطراونة في تركيا لا زالت مستمرة

الإثنين، 20-02-2023 01:02 م

اجتماع يناقش الحلـول اللازمة للمياه العادمة الصناعية والزيبار

1399108636


الوكيل الإخباري - ناقش اجتماع عقد في سلطة المياه، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة للحد من تأثير المياه الصناعية "الكمخة والزيبار" بشكل خاص على "محطة جنوب عمان"، وعلى محطات التنقية المنتشرة في المملكة.

اضافة اعلان


وشارك في الاجتماع، مندوبو الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، ووزارات البيئة والصحة والإدارة المحلية، ومديرية صحة البيئة، وشركتا مياه اليرموك ومياهنا، والإدارة الملكية لحماية البيئة.


وهدف الاجتماع إلى الحد من التأثيرات السلبية للمياه الصناعية على نوعية وخصائص ووحدات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وكفاءة عمل المحطات، لاحتوائها على كميات عالية من المواد الصلبة العالقة، وما تواجهه محطات التنقية من دخول مياه عادمة صناعية إليها للحفاظ على ديمومة عملها.


وبين مساعد أمين عام سلطة المياه لشؤون الصرف الصحي المهندس وائل الدويري، الأثر السلبي لطرح مثل هذه المواد بشكل مخالف في مناهل خطوط الصرف الصحي، وحجم الضرر الذي ينجم عن مثل هذه النشاطات، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود للخروج بحل جذري يسهم في المحافظة على البيئة والسلامة العامة.


وعرض الدويري المشاكل التي تواجه سلطة المياه، جراء الطرح العشوائي للمياه العادمة الصناعية والزيبار وأثرها السلبي على محطات التنقية، مبينا أن هذه التجاوزات أدت إلى تدني نوعية المياه المعالجة في محطات التنقية، ما أثر على زيادة في كلف تشغيل وصيانة المحطات.


وأكد ضرورة تأمين مكب مخصص لمثل هذه المواد من خلال وزارة الإدارة المحلية، والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.


من جهته، بين مدير مديرية البيئة وإعادة الاستخدام في السلطة الدكتور توفيق الرحيمي، ضرورة تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة، من خلال اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة الحلول المقترحة لإيجاد حل دائم لمشكلة المياه الصناعية في جميع المحافظات.


وجرى خلال الاجتماع، تأكيد ضرورة بذل الوزارات المعنية، المزيد من الجهود لضمان عدم القيام بالطرح العشوائي لهذه المواد في أماكن غير مخصصة لها، للحفاظ على سلامة البيئة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-1-72

الأمانة تمدد إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير من الرسوم

63bc91e24236045dfd07c478

خطة لتطوير مركز صحي الأزرق الشامل بكلفة 100 ألف دينار

111-12

الملك يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

قافلة-إغاثة2

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تصل سوريا للمتضررين من الزلزال

main_image63f36697aa799

تشكيلات وتنقلات إدارية في الأمانة - أسماء

حضانة-اطفال-الرياض

صداقة: تعليمات الحضانات المؤسسية لعام 2023 جاءت لمصلحة اصحاب العمل

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-02-08 at 11.56.55 AM

الأمن العام يعلن حالة الطرق في كافة أنحاء المملكة

image_path5aae3dee20546

المياه: اتفاقية لتطوير واستدامة محطة الزارة ماعين بقيمة 1.8 مليون دولار

0L5A9566

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

مطرقة-قاضي-تعبيرية-

حبس شاب 3 سنوات حاول الحصول على 30 دينار عنوة

3 - Copy

المواصفات والمقاييس تتعامل مع 55 طنّاً من الذّهب والفضّة خلال العام 2022

WhatsApp Image 2023-01-21 at 3.07.03 PM

حملة نظافة للمحافظة على الطريق الصحراوي