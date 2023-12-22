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الجمعة، 22-12-2023 10:07 ص

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

يييي


الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح اليوم الجمعة للتعامل مع الظروف الجوية التي من المتوقع أن تسود المملكة اليوم وغدا.

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وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الإتصال على الرقم الموحد ( 102 و 117180 ).


ودعت الأمانة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بالإبتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع.


كما دعت الأمانة المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


 




 

 


 

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