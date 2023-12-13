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الأربعاء، 13-12-2023 10:23 م

سعر كيلو الخيار بـ 55 قرشاً في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2723 طنا، منها 1678 طن خضار، و781طن فواكه، و 263 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و 45، والبطاطا بين 20 و 40، والبندورة بين 10 و 22، والجزر بين 50 و 65، والخيار بين 35 و 55، والزهرة بين 10 و 20، والليمون بين 30 و 50، والموز البلدي بين 50 و 65 قرشا.


 




 

 


 

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