سعر كيلو الخيار بـ 55 قرشاً في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2723 طنا، منها 1678 طن خضار، و781طن فواكه، و 263 طنا من الورقيات.

اضافة اعلان



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و 45، والبطاطا بين 20 و 40، والبندورة بين 10 و 22، والجزر بين 50 و 65، والخيار بين 35 و 55، والزهرة بين 10 و 20، والليمون بين 30 و 50، والموز البلدي بين 50 و 65 قرشا.