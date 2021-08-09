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الإثنين، 09-08-2021 11:22 ص

الأمانة تعلن عن تحويلات جديدة

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الوكيل الإخباري - تبدأ أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير  اعتباراً من منتصف الليلة استكمال المرحلة الثانية من نفق الاستقلال (مدخل الهاشمي الجنوبي) ، ضمن أعمال مشروع الباص التردد السريع / مرحلة شارع الاستقلال

وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري،  في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، إن الأعمال تتطلب إجراء تعديل على مسار التحويلة وعلى النحو التالي:

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• السير القادم من دوار الداخلية باتجاه جسر المربط ، والذي سيعود بالمسير على مسربه الأصيل دون إجراء تحويل على شارع الاستقلال.


• إبقاء مسير السير القادم من جسر المربط باتجاه دوار الداخلية على نفس المسار القائم حالياً.

وستقوم أمانة عمان الكبرى وإدارة السير  بتوفير وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية بالموقع مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير.

 

 

 




 

 


 

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