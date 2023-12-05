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الثلاثاء، 05-12-2023 01:02 م

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة، والتي يتوقع حسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية أن يرافقها هطولات مطرية غزيرة مساء اليوم الثلاثاء، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

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وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد 102 و117180.


كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

 




 

 


 

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