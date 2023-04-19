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الأربعاء، 19-04-2023 03:18 م

الأمانة : ذبح ومعاينة 89642 رأس أغنام وأبقار منذ بداية رمضان

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الوكيل الإخباري - قامت دائرة المسالخ في أمانة عمان بذبح ومعاينة 89642 رأس من الأغنام والأبقار من مطلع شهر رمضان المبارك ولغاية صباح اليوم الأربعاء منها 85204 رأس من الأغنام و4438 رأس من الأبقار.اضافة اعلان


ووفقاً لمدير دائرة المسالخ الدكتور شادي العثمان تم كذلك من مطلع الشهر الفضيل ولغاية صباح اليوم الأربعاء ذبح وتجهيز وتغليف 831823 طيراً من الدجاج، ومعاينة لحوم طازجة مستوردة بوزن 429720 كغم، ولحوم مبردة مفرغة من الهواء بوزن 2220319 كغم ومعاينة أسماك طازجة بوزن 254453 كغم.

وأكد العثمان أن دائرة المسالخ عملت منذ بداية شهر رمضان المبارك بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية طلب المواطنين وحاجة الأسواق من مادة اللحوم بمختلف أشكالها عن طريق خدمات ذبح وتجهيز المواشي والدواجن الحية ومعاينة اللحوم الواردة الى الدائرة لإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري.

 




 

 


 

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