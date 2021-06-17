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الخميس، 17-06-2021 12:16 م

آلية زيادة مساحة جسم العبارة الصندوقية في "السابع"

الأمانة لـ الوكيل : نعالج مشكلة تصريف مياه الأمطار في البؤر الساخنة

حلةول
أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى، المهندس رائد حدادين، أن الأمانة اعتمدت زيادة مساحة جسم العبارة الصندوقية في الدوار السابع ( موقع الملكية ) ، بهدف زيادة استيعابها للمياه السطحية المتدفقة من منطقة الجامعة الاردنية وتلاع العلي وجزء من منطقة زهران ووادي السير ، ومياه الأمطار من شارع الملك عبدالله الثاني . 

وأضاف حدادين ، الخميس لـ" الوكيل الإخباري" أن العمل جارٍ منذ يوم الجمعة المنصرم لزيادة حجم العبارة الصندوقية والتي جاءت بناءا على دراسات لزيادة استيعاب مياه الأمطار ، مشيرا إلى أن العمل سيستمر لمدة أسبوعين . 

من جانبه أوضح الناطق الاعلامي للامانة ، ناصر الرحامنة، أنه بتوجيهات من رئيس لجنة الامانة الدكتور يوسف الشواربة تم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية لشبكات تصريف مياه الامطار في كل من "وسط البلد، ووادي القمر، الدوار السابع (جنيفا)، ووادي الطي ، لغايات معالجة مشكلة زيادة منسوب المياه خلال فصل الشتاء في العبّارات الصندوقية .

وجدّد الرحامنة ، خلال معرض حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، على أن هذه المشاريع تأتي لمعالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار في البؤر الساخنة، ولتعزيز منظومة شبكات تصريف مياه الأمطار الحالية في المناطق التي تشهد نموا عمرانيا يصاحبه توسع في المساحات "الإسفلتية" .

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