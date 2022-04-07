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الخميس، 07-04-2022 01:24 م

الأمانة: يمنع العمل بالحفر والإنشاءات ليلاً في رمضان

عمل


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

أكد نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق في أمانة عمان الكبرى ، المهندس حسام النجداوي أن الساعات المسموح بها للأعمال الإنشائية والبناء خلال شهر رمضان من الساعة 8 صباحا ولغاية الـ 5 مساءً .

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وأوضح اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أنه يوجد استثناءات لبعض المناطق بحيث يسمح لها العمل ليلاً بسبب ظروف مرورية أو تجارية أو سكنية تحيط بها .


"يتم تحديد المناطق المستثناة من ساعات العمل الرسمية من خلال الكشف عن المنطقة من قبل دائرة رقابة الإعمار وتزويد المنشأة بتصريح خاص " وفق النجداوي.


وأشار إلى أن أي منشأة أو جهة مخالفة وتعمل دون تصريح ليلاً يتم إيقافها عن العمل وتحويلها إلى متصرف المنطقة أو محافظ العاصمة لإتخاذ الإجراءات الإدارية بحقها .


 




 

 


 

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