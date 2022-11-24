الأمن السيبراني يحذر من محاولات خداع واحتيال إلكترونية على واتساب- صورة

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات



حذر المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الخميس من محاولات خداع واحتيال إلكترونية على واتساب.



وقال الأمن السيبراني لـ "الوكيل الإخباري" إن هناك جهات خارجية تطلب من المستخدم ادخال معلومات خاصة عبر "واتساب" والتي تتضمن طلب بيانات الصراف الآلي الخاص بالمستخدم.



وأشار إلى أن على المستخدم أن لا يزود أي مصدر غير موثوق بمعلومات شخصية أو متعلقة بالحسابات البنكية لانها قد تؤدي إلى اختراق الأجهزة أو السرقة المالية أو سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني.



وبين أن على المستخدم عند تلقي الرسائل عدم التعاطي معها وحذفها على الفور وحجب الجهة التي تلقى منها الرسائل.





ونوه إلى أن طرق الاحتيال والنصب متعددة ، معولا على وعي المواطن الأردني بعدم التعاطي معها .

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