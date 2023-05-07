الأمن السيبراني يطلق النسخة الثانية من محاربي السايبر بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية

الوكيل الإخباري-

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أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية يوم السبت الموافق 6 أيار، 2023 عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة محاربي السايبر، مسابقة التقاط العلم، وهي عبارة عن مجموعة من التحديات التقنية المتعلقة بأمان الكمبيوتر، مثل الهندسة العكسية، وتلف الذاكرة، والتشفير، وتقنيات الويب، وغيرها الكثير.وأوضح المركز في الإعلان الذي تم نشره على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أنه سيتم عقد المسابقة في تاريخ 6 تموز، 2023 بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية.وأعلن المركز عن مراحل التسجيل الخاصة بالمسابقة بالإضافة إلى الشروط العامة لمن يرغب بالتقدم لمحاربي السايبر.ومن الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تستهدف طلبة المدارس والجامعات من عمر 12 وحتى 24 عامًا. ويهدف المركز الوطني للأمن السيبراني وجامعة الحسين التقنية من خلال هذه المسابقة إلى تمكين الطلاب الشغوفين بالأمن السيبراني ومنحهم الفرصة لتحسين مهاراتهم وتعلّم تقنيات جديدة وزيادة ثقتهم في معرفتهم بالأمن السيبراني. لذلك، تم تصميم هذه المسابقة لتحدي مهارات الطلاب من خلال مجموعة من التحديات التقنية المعقدة والفريدة من نوعها.