الأمن السيبراني يطلق حملة "اعرف لتحمي حالك"

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني حملة "اعرف لتحمي حالك" لنشر التوعية بالجهات الخدمية التي تتعرض لمحاولات الاحتيال من قبل صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي تدعي أنها تتبع لها.

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وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة تبدأ مع صندوق المعونة الوطنية، عبر نشر نصائح أمنية ورسائل توعوية بين الأفراد حول أهم إجراءات الصندوق وطرق التواصل الرسمية خلال الأيام المقبلة، لتجنب وقوع الأفراد ضحية للاحتيال من خلال صفحات أو جهات تدعي أنها تابعة للصندوق.



وأشار المركز الى أنه سيتم نشر الرسائل التوعوية على الصفحات الرسمية للمركز والصندوق على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأمن السيبراني.