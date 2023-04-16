المعونة: شمول 4600 أسرة جديدة بالدعم النقدي الموحد

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة الوطنية نحو 4600 أسرة، بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم، من أصل 6 آلاف أسرة تم زيارتها ميدانيا خلال شهر رمضان، وستستلم الأسر الجديدة مخصصاتها المالية الجديدة مع نهاية شهر نيسان الحالي.

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وقالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، اليوم الأحد، إن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد يبلغ 120 ألف أسرة.



وأضافت أن الصندوق يجري شهريا مسحا إلكترونيا على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد، لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقرا، حيث يتم استبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج وإدخال أسر جديدة بدلا منها.

وأكدت أن باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد للأسر التي لم تتقدم بطلب سابق للبرنامج ما زال مفتوحا إلكترونيا على الرابط ( takaful.naf.gov.jo )، وسيبقى باب التسجيل مستمرا حتى نهاية العام الحالي.



وأشارت شنيكات، إلى أن الأسر التي جرى إيقاف أو تخفيض الدعم النقدي عنها، تستطيع التقدم بتظلم إلكتروني على موقع الصندوق الإلكتروني أو عبر مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع محافظات المملكة، ليتم دراسة التظلم ومعالجته وبيان أسباب التخفيض أو الإيقاف.



وبلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة 470 أسرة لشهر آذار الماضي، وعدد الحالات التي جرى مسحها في البرنامج 8465 أسرة.



وأشار تقرير شهر آذار الماضي، إلى أن 1160 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة، العادية والفورية، و80 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و100 شخص استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.



واستقبل مركز الدعم والمساندة في الصندوق 15222 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي جرى إغلاقها 14058 حالة بنسبة 92 بالمئة.