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الأحد، 09-04-2023 12:58 م

الأمن السيبراني يوضح طرق حماية الهاتف من الاختراق

حماية_الهاتف_من_الاختراق


الوكيل الإخباري- دعا المركز الوطني للأمن السيبراني إلى حماية الهاتف المحمول من الاختراق.اضافة اعلان


وقال الأمن السيبراني في إدراج عبر "فيسبوك" إن الهاتف المحمول يلازمك طوال الوقت وقد يكون السبب في اختراقك!.

ووجه إلى حماية الهاتف المحمول من الاختراق عن طريق عدم الضغط على اذونات التطبيقات قبل المعرفه بها وتنزيل التطبيقات من الأماكن الموثوقة.

وحذر من الوثوق بالروابط التي قد تصل من مجهولين ، منوها إلى أنه يجب مراعاة استخدام متصفح انترنت آمن.

ودعا إلى استخدام كلمات سر قوية (طويلة أي لا تقل عن 8 وتتكون من رموز خاصة وأحرف كبيرة وصغيرة مع مراعاة التحديث باستمرار.

 




 

 


 

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