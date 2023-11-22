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الأربعاء، 22-11-2023 06:22 م

الأمن: السيطرة على حريق داخل مصنع في عمان

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الاطفاء في مديريات دفاع مدني شرق وغرب ووسط عمان ومادبا والزرقاء أخمدت حريقاً شب داخل مصنع للاسفنج بمنطقة سحاب.

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وأكد الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة استطاعت وبأقصى سرعة  من الوصول لموقع الحريق وإخماده و السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة وبكل مهنية وكفاءة عالية، في حين لم تقع أي اصابات بالارواح ، وتم  فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق .


واشار الناطق الاعلامي انه شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من الآليات المتخصصة وعدد كبير من مرتبات الامن العام بكافة تشكيلاته.


 




 

 


 

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