الأمن: السيطرة على حريق داخل مصنع في عمان

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الاطفاء في مديريات دفاع مدني شرق وغرب ووسط عمان ومادبا والزرقاء أخمدت حريقاً شب داخل مصنع للاسفنج بمنطقة سحاب.

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وأكد الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة استطاعت وبأقصى سرعة من الوصول لموقع الحريق وإخماده و السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة وبكل مهنية وكفاءة عالية، في حين لم تقع أي اصابات بالارواح ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق .



واشار الناطق الاعلامي انه شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من الآليات المتخصصة وعدد كبير من مرتبات الامن العام بكافة تشكيلاته.

