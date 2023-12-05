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الثلاثاء، 05-12-2023 12:02 ص

الأمن العام: إلقاء القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية ألقت القبض على سائق مركبة شحن تسبب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسّمي.

وبيّن أنّه وأثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية مساء اليوم، بواجبها الرسمي ضمن اختصاص محافظة الزرقاء عملت على إيقاف إحدى مركبات الشحن التي تبيّن بأنّ سائقها مطلوب.

وأضاف أن السائق ولدى إيقافه حاول الفرار من المكان ليقوم أحد العاملين بالدورية باللحاق به، إلا أن السائق أصر على المسير بمركبته والفرار من المكان مما عرّض الوكيل الى للدهس ، وأُسعف على إثرها للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة (عليه رحمة الله) فيما لاذ سائق المركبة بالفرار من المكان .

وأكّد الناطق الإعلامي انه بمتابعة التحقيق والبحث عن السائق تمكن فريق تحقيقي من تحديد مكانه قبل قليل في احدى مناطق البادية الشمالية إذ جرى التحرك للمكان والقاء القبض عليه وشخص آخر كان برفقته أثناء فراره وستتم إحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات.

وأضاف أن مديرية الأمن العام إذ تنعى الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت لتدعو الله -عز وجلّ- ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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