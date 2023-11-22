الامن العام يضبط 4 مركبات ويسلمها الى الجهات المختصة

الوكيل الاخباري - ضبط العاملون في ادارة الدوريات الخارجية العقبة باتجاه القويرة 3 مركبات لا تحمل لوحات ارقام امامية او خلفية، حيث تم تسليم المركبات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم .



وأفاد التقرير المروري اليومي بأنه تم ضبط مركبة تم تزوير لوحات ارقامها والتلاعب بها على طريق المطار، حيث تم التحفظ على المركبة وتحويل السائق الى المركز الامني المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

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