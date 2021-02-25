الخميس 25-02-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 25-02-2021 04:17 م

الأمن العام: توجيه بزيادة الدوريات ونقاط الغلق

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الوكيل الاخباري - طلبت مديرية الامن العام من كافة المواطنين والمقيمين الالتزام باوامر الدفاع وساعات الحظر الشامل والجزئي وبكافة اجراءات الوقاية والسلامة العامة واتخاذ كافة الاجراءات التي تقي وتحمي من تفشي فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التجمع او اقامة المناسبات والافراح وبيوت العزاء  .
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مشددة انه وفي ظل تطور الوضع الوبائي وتفشي الفيروس لا يمكن التهاون مع اية مخالفة لشروط السلامة العامة وتحت اي ظرف كان وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحق المخالفين .

مؤكدة انها وضعت خططاً امنية تضمن الانتشار الامني الكفيل بانفاذ اوامر الدفاع سواء من حيث تطبيق الحظر الشامل ايام الجمع او مراقبة مدى الالتزام في باقي الايام حيث ستفعل نقاط الغلق وستنتشر الدوريات الآلية والراجلة في الاحياء والطرق الرئيسية والفرعية لضبط اي شكل من اشكال مخالفة الحظر اضافة الى خطط لمراقبة الالتزام خلال وقت صلاة الجمعة بالمسير على الاقدام  .

هذا وستعمل كوادر الدفاع المدني بطاقتها القصوى لتلبية حاجات المواطنين وتقديم خدمات الاسعاف والانقاذ ، مهيبينَ بالجميع عند الحاجة والضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 او عبر تطبيق أمن 911 .

 




 

 


 

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