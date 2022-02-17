بدء الطعون بطلبات الترشح للانتخابات المقبلة أمام المحاكم

الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الخميس، مرحلة الطعون بطلبات الترشح المرفوضة لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، بحسب الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة.

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وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مرحلة تقديم الطعون بدأت اليوم الخميس أمام محاكم البداية المختصة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، أي حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم السبت المقبل.

وأضاف أن مجلس مفوضي الهيئة رفض 25 طلب ترشح من أصل 4820 وصلت إلى الهيئة، مشيرا إلى رفض طلب واحد لموقع رئاسة بلدية.



وأوضح الرواشدة أنه تم رفض الطلبات بسبب عدم الاستقالة قبل المدة القانونية 60 يوما، وكذلك عدم تقديم براءة ذمة مالية أو عدم استيفاء كافة شروط الترشح للانتخابات والتي أعلنتها الهيئة سابقا.

وتابع أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة فإنها ستبدأ مرحلة تقديم طعون الناخبين بالمرشحين عن مناطقهم والتي تستمر أيضا لمدة ثلاثة أيام، وبعد الانتهاء من مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم الهيئة بنشر الجداول الأولية للمرشحين ومن ثم الانتظار حتى يوم الاقتراع.

يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار2022، موعدا للاقتراع والفرز للانتخابات.



