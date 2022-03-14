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الإثنين، 14-03-2022 10:01 م

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي وتدعو المواطنين لاتباع هذه الإرشادات

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه نظراً لما تشهده المملكة من منخفض جوي تهيب مديرية الامن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية:اضافة اعلان


1- التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم فوق المرتفعات الجبلية.

2 - التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

3- الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا.


4- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.


5- عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه.

6- الحذر من تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.

7- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.


 




 

 


 

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