الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 05:05 م

الأمن العام يسيّر بعثته المتوجهة إلى الديار المقدسة لآداء مناسك العمرة

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الوكيل الاخباري - سيّرت مديرية الأمن العام الأحد بعثتها المتوجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة لهذا العام ، بحضور مندوب مدير الأمن العام المساعد للقضائية العميد القاضي محمد الطبيشات وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام.اضافة اعلان


ويأتي تسيير هذه البعثة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية ، في إتاحة الفرصة وتمكين منتسبي مديرية الأمن العام من أداء الشعائر الدينية وأداء العمرة.

وأكد مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات أن مديرية الأمن العام تحرص في كل عام على إرسال أبنائها العاملين لأداء مناسك الحج والعمرة بهدف ترسيخ الثوابت والقيم الإسلامية لدى منتسبي الأمن العام والتي تتوافق مع توجيهات القيادة الهاشمية، لافتا أن هذه السنة الطيبة تدفعهم إلى بذل المزيد من الخدمات الأمنية والإنسانية في المجتمع. 

وبين العميد الطبيشات أن مديرية الأمن تعمل دائما على تلمس احتياجات مرتباتها وعلى كافة الصعد نظرا لما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل أن يبقى الأردن واحة امن واستقرار، داعيا المعتمرين إلى عكس الصورة الطيبة لبلدهم وجهازهم متمنيا لهم القبول في أعمالهم والعودة الميمونة إلى ارض الوطن. 

وبدوره قال مدير إدارة الإفتاء والإرشاد الديني العقيد سامر الهواملة إن مديرية الأمن العام اعتادت على تسيير هذه البعثة سنويا إلى الديار المقدسة إيماناً منها بضرورة التحفيز والذي يعد عاملا مهما من عوامل رفع الروح المعنوية لدى مرتباتها وبما ينعكس إيجابا على أعدائهم في الميدان. 

ووجه مدير إدارة الإفتاء والإرشاد الديني المعتمرين إلى اغتنام هذه الفرصة بالذكر وقراءة القرآن، ، وأن يكونوا صورة للالتزام الديني، سائلا المولى عز وجل لهم القبول، والعودة سالمين إلى أهليهم ووطنهم.

 




 

 


 

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