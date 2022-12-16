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الجمعة، 16-12-2022 12:43 ص

الأمن العام ينعى استشهاد العقيد عبد الرزاق عبدالحافظ الدلابيح برصاصة مخربين

الامن



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت مديرية الامن العام استشهاد العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان ، اثر تعرضه للاصابة بعيار ناري في منطقة الرأس اثناء تعامله مع اعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان 

واذ تنعى مديرية الأمن العام العقيد الدلابيح فإنها تؤكد على أنها مستمرة في عملها لحفظ امن الوطن وحماية مواطنيه وسنضرب  بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الارواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن

وشددت مديرية الأمن العام على أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق احكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم . 

وتتقدم مديرية الامن العام بخالص العزاء لذوي وزملاء الشهيد العقيد الدلابيح وتدعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم اهله وزملاءه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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