الأمن: القبض على صاحب المقر الإنتخابي الذي يشهد اطلاقاً للعيارات النارية ومطلق النار

الوكيل الإخباري - أكدت مديرية الأمن العام اليوم في بيان لها أن إطلاق العيارات النارية في التجمعات والاحتفالات جريمة يعاقب عليها القانون، وأنها ستتعامل بحزم مع مرتكبيها، ولن تتهاون بتطبيق القانون وفرضه لحفظ أمن المجتمع وحماية المواطنين.



وأعلنت أنها أصدرت لكافة وحداتها الميدانية ومع اقتراب موعد الانتخابات تعليمات واضحة ومشددة بخصوص ظاهرة اطلاق العيارات النارية، تقضي بإلقاء القبض على مطلق النار وصاحب التجمع أو المقر الذي يشهد إطلاقاً للعيارات النارية، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.



وتقضي التعليمات كذلك بعدم إغلاق اية بلاغات ترد بخصوص هذه الظاهرة ومتابعتها لحين القاء القبض على الأشخاص وضبط الأسلحة .



وأشادت مديرية الأمن العام بالمواطنين الذين تحملوا مسؤولية مجتمعية وأعلنوا عن رفضهم لهذه المظاهر ومساندتهم للجهود الأمنية المبذولة، مهيبة بجميع المواطنين نبذ مثل هذه السلوكيات الجرمية الخاطئة، التي ينجم عنها خسائر في الأرواح وإصابات نحن في غنى عنها.

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