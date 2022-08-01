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الإثنين، 01-08-2022 09:22 م

محافظ المفرق يدعو لعدم اطلاق العيارات النارية في المناسبات

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الوكيل الاخباري - دعا محافظ المفرق سلمان النجادا المواطنين لعدم إطلاق العيارات النارية خلال ظهور نتائج الثانوية العامة المتوقعة خلال الشهر الحالي.

وأضاف خلاله لقائه مندوبي وسائل الإعلام في محافظة المفرق اليوم الاثنين أن دار المحافظة ووفقا لتعليمات وزارة الداخلية ستعمل خلال فترة صدور نتائج الثانوية العامة على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يتم ضبطه يقوم بإطلاق العيارات النارية، مشددا أنه لا مجال للمهادنة في هذا السياق.

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