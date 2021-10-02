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السبت، 02-10-2021 02:18 م

الأمن: ضبط متورطين بمشاجرة في الزرقاء

الأمن العام


الوكيل الإخباري - بين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام عامر السرطاوي أنه تم إلقاء القبض على المتورطين كافة، بمشاجرة وقعت في منطقة حي الحسين في الزرقاء، والتي ظهر على إثرها أحد الأشخاص في فيديو يدعو من خلاله بتعرضه للضرب بأدوات حادة.

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وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي أن بلاغا لمديرية شرطة الزرقاء ورد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص (بحكم خلافات بينهم)، حيث أفاد أحد الأشخاص بتعرضه للضرب خلال المشاجرة بواسطة أداة حادة.


وأضاف، أن هذا الشخص استقل بعد المشاجرة احدى المركبات برفقة شقيقه للتوجه للمستشفى، حيث تعرضت هذه المركبة لحادث سير أدى لإصابته بإصابات متوسطة، قبل أن يتم إسعافه مرة أخرى للتوجه للمستشفى.


وأكد الناطق الإعلامي أنه تم ضبط كافة الأطراف المتورطين في المشاجرة، وبوشر بالتحقيق وجمع كافة المعلومات والتقارير الطبية، والشهادات اللازمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة كافة أوراق التحقيق إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.


 




 

 


 

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