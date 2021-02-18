الأمن للأردنيين : لا تخرجوا من المنازل

الوكيل الإخباري - دعا الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي المواطنين للالتزام وعدم الخروج من المنازل تحت أي ظرف كان وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.



وأكد السرطاوي ، ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق امن 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى.

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