الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ويدعو للتقيد بالإرشادات

الوكيل الإخباري

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- دعت مديرية الأمن العام خلال حالة عدم الاستقرار الجوي على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عنها خلال الأحوال الجوية السائدة.وتؤكد على المواطنين بضرورة الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.وتهيب المديرية بسائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات الخارجية حال تشكل الغبار الكثيف وتساقط الأمطار لتجنب خطر انزلاق المركبات أو تدني مدى الرؤية الأفقية، لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.وتشدد مديرية الأمن العام على ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح وتفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر في حال استخدامها، وعدم النوم وهي مشتعلة.ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.