الجمعة 02-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يداهم ويقبض على أحد أخطر تجار المخدرات في مدينة العقبة

القطاع التجاري يختار ممثليه بمجالس إدارات غرف التجارة والقطاعات السبت

وفاة خمسيني إثر تعرضه للضرب في إربد

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط

فيديو - انفجار واندلاع حريق داخل ميناء عريق في تركيا

القيسي: إدراج المنسف على لائحة التراث يثبت أن أصله أردني

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

العمل توجه رسالة للموظفين بشأن الحد الادنى للاجور

مستوطنون يسرقون خلايا نحل من أراضي دير شرف

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار عالميا

الجمعة، 02-12-2022 02:06 م

الأمن يداهم ويقبض على أحد أخطر تجار المخدرات في مدينة العقبة

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من  إدارة مكافحة المخدرات قام على مدى أيام بجمع المعلومات ومراقبة أحد أخطر تجار المواد المخدرة في مدينة العقبة ، وهو من يقوم بتخزين كميات كبيرة من المخدرات وتوزيعها على المروجين من أجل بيعها ونشرها بين أفراد المجتمع .

اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفي مساء أمس جرى التأكد من حيازة ذلك الشخص لكميات كبيرة من تلك السموم ووجوده ومجموعة من المروجين داخل منزله، إذ قامت قوة امنية بمساندة مديرية الشرطة بمداهمتهم .


وتابع الناطق الاعلامي انه أُلقي القبض على التاجر الرئيسي وثلاثة مروجين كانوا برفقته فيما جرى تفتيش المنزل وضبط 300 ألف حبة مخدرة و 16 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انتخاب

القطاع التجاري يختار ممثليه بمجالس إدارات غرف التجارة والقطاعات السبت

جثة

وفاة خمسيني إثر تعرضه للضرب في إربد

و

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط

منس

القيسي: إدراج المنسف على لائحة التراث يثبت أن أصله أردني

فلوس

العمل توجه رسالة للموظفين بشأن الحد الادنى للاجور

مخ

مكافحة المخدرات تضبط 208 أشخاص في 121 قضية اتجار وترويج

أخبار متعلقة
الدفاع المدني 2

الدفاع المدني يخمد حريق شب في ساحة منزل بمحافظة العقبة - فيديو

مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل

إطلاق أكبر مبادرة شبابية بالعقبة تحت اسم رفعة وطن

1668844899556

الأردنية للسكري تنظم يوما علميا ومسيرة توعوية في العقبة

637627f75e6b8

%85 نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

تنن

القبض على أحد أخطر مروجي المخدرات في الزرقاء

20cc285a-b7e0-4254-9ba2-4288f2b0ed07

مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب 1.5 كغم من الكوكايين داخل أحشاء مسافر