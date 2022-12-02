الأمن يداهم ويقبض على أحد أخطر تجار المخدرات في مدينة العقبة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات قام على مدى أيام بجمع المعلومات ومراقبة أحد أخطر تجار المواد المخدرة في مدينة العقبة ، وهو من يقوم بتخزين كميات كبيرة من المخدرات وتوزيعها على المروجين من أجل بيعها ونشرها بين أفراد المجتمع .

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفي مساء أمس جرى التأكد من حيازة ذلك الشخص لكميات كبيرة من تلك السموم ووجوده ومجموعة من المروجين داخل منزله، إذ قامت قوة امنية بمساندة مديرية الشرطة بمداهمتهم .



وتابع الناطق الاعلامي انه أُلقي القبض على التاجر الرئيسي وثلاثة مروجين كانوا برفقته فيما جرى تفتيش المنزل وضبط 300 ألف حبة مخدرة و 16 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.

