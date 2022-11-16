مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب 1.5 كغم من الكوكايين داخل أحشاء مسافر

الوكيل الإخباري-

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات داخل مطار الملكة علياء الدولي ، اشتبهوا بأحد المسافرين من جنسية أمريكية جنوبية قَدِم للمملكة عبر إحدى الرحلات، إذ جرى على الفور اصطحابه للتفتيش والتحقيق .وأكّد الناطق الإعلامي بأنّه باتت لدى المحققين مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير وعند تصويره بواسطة الأشعة أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده واعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه، وتمت بالطرق الطبية إخراج 45 كبسولة من داخل جسده تبين أنها تحتوي على 1.5 كغم من مادة الكوكايين المخدرة واتُّخدت الإجراءات القانونية بحقه .