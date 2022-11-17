القبض على أحد أخطر مروجي المخدرات في الزرقاء

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات نفذت فجر اليوم مداهمة لمكان وجود أحد أخطر مروجي المخدرات في محافظة الزرقاء منطقة عوجان، والمطلوب ب 14 طلباً أمنياً بقضايا المخدرات، بعد جمع المعلومات والتأكد من مكان وجوده وحيازته لكميات كبيرة من المواد المخدرة.وأكّد الناطق الإعلامي أنّه أُلقي القبض على المروج المطلوب الرئيسي وشخص آخر كان برفقته، فيما عثر بحوزتهما بعد تفتيش المكان على 20 ألف حبة مخدرة و 5 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري وستتم إحالتهما لمدعي عام محكمة أمن الدولة.