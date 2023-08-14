الأمن يشدد الإجراءات لضبط مطلقي العيارات النارية تزامناً مع إعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري-

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أكّد مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم، على ضرورة التكاتف المجتمعي للقضاء على كل المظاهر السلبية والتجاوزات التي تهدد امن المجتمع وسلامة أفراده، ومن أهمها ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.ووجه اللواء المعايطة إلى تشديد الاجراءات الميدانية والعملياتية والاستخبارية وفق خطط مدروسة لمراقبة هذه الظاهرة التي تعد جريمة بحق المجتمع، وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه مدير الأمن العام ، بحضور مساعديه وعدد من كبار القادة والمديرين لمتابعة عدد من القضايا الامنية ومن أهمها تعزيز الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين خلال إعلان نتائج الثانوية العامة .وأكد اللواء المعايطة أهمية الحفاظ على مستويات الثقة العالية لدى المواطنين والتي تحظى بها وحدات مديريات الأمن العام وتشكيلاتها كافة؛ نظراً للعلاقة الأمنية والإنسانية المستمرة والتي بنيت على حسن التعامل والاحترام بين رجال الأمن والمواطنين.وقال مدير الأمن العام: سنقف سداً منيعاً لحماية الآمنين، والوقوف في وجه كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع، من خلال الانتشار الميداني، والرقابة الآلية والبشرية، ومتابعة البلاغات الواردة حول قضايا اطلاق العيارات النارية والتحقيق بها حتى القبض على مطلقيها، وصاحب المناسبة، وضبط الأسلحة المُستخدمة وتقديمهم للقضاء.وأكّد مدير الامن العام ضرورة تنفيذ الخطط المرورية الموضوعة لتنظيم السير وتأمين حركة المواطنين، ومنع المواكب المعيقة للمرور والممارسات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، ومخالفة مرتكبيها واتخاذ أشد الاجراءات بحقهم بالتعاون مع الجهات المعنية.وبيّن اللواء المعايطة أنّ الإجراءات المتخذة إضافة إلى انتشار الوعي المجتمعي، ساهما في الحد من هذه الظاهرة القاتلة التي تتسبب بإصابات ووفيات لأبرياء لا ذنب لهم، ونحن مستمرون بمواجهتها حتى القضاء عليها من مجتمعنا نهائيا.وأوعز للإدارات المرورية بتعزيز الانتشار والرقابة البشرية والآلية التي تتضمن كاميرات الرقابة الثابتة، والطائرات المسيرة، لضبط المخالفات المرورية كافة التي نشهدها في كل عام بالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم ومنعهم من تهديد وتعطيل الحياة العامة للمواطنين.وأشار مدير الامن العام إلى الدور التوعوي والمجتمعي الذي يقع على عاتقنا وأبناء المجتمع كافة، للمساهمة بنبذ مثل تلك المظاهر حماية للمجتمع من عبث المستهترين وترسيخاً للأمن للمواطنين والمقيمين كافة.كما وأعلنت مديرية الأمن العام عن تخصيص الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها .