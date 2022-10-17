الأمن يصل لأطفال من جنسية عربية يعيشون بأوضاع سيئة في المفرق

الوكيل الإخباري

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- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة حماية الأسرة وعلى إثر رصد منشورات وفيديوهات أظهرت أطفالاً يعيشون بأوضاع معيشية سيئة وتظهر عليهم علامات الإهمال والمرض، فقد باشروا التحقيق للوصول لهويتهم ومنزلهم.وأكّد الناطق الاعلامي أنه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد مكان وجودهم في أحد أحياء مدينة المفرق وتبين بأنهم من جنسية عربية ويقطنون برفقة والدهم، حيث تم التحرك للمكان وكان الأطفال يعيشون في بيئة غير ملائمة ويعانون من اهمال شديد وتظهر عليهم علامات لأمراض جلدية.وجرى اصطحابهم لإدارة حماية الأسرة وسيتم نقلهم للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لهم وعلاجهم والمباشرة باتخاذ الإجراءات المناسبة لهم والكفيلة بمتابعتهم وتأمين الحماية لهم بما يضمن توفير البيئة الملائمة لهم وعدم تعرضهم لمثل ذلك الاهمال مستقبلا.