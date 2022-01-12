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الأربعاء، 12-01-2022 04:04 م

الأمن يلقي القبض على 4 أشخاص في معان اعتدوا على آخر إثر جريمة قتل وقعت قبل 20 عاماً

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه بتاريخ 10/1/2022 ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة معان بوجود شخص قد تعرض للاعتداء بالضرب من قبل عدد من الأشخاص في مدينة معان حيث تم التحرك للمكان واسعاف الشخص المصاب الى المستشفى وهو ما يزال قيد العلاج.اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي انه بالتحقيق في الحادثة تبين ان الاعتداء جرى من قبل ستة اشخاص وعلى خلفية جريمة قتل وقعت قبل 20 عاماً في مدينة معان وأن المصاب من الأشخاص الذين جرى ترحيلهم من المنطقة في حينه.

وأكد الناطق الإعلامي انه أُلقي القبض على أربعة اشخاص ممن شاركوا بحادثة الاعتداء وبوشرت التحقيقات معهم لإحالتهم للقضاء فيما البحث ما زال جارياً عن شخصين آخرين جرى التعميم عليهما.

 




 

 


 

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