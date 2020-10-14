الأمن يوضح الفرق بين القيد والطلب الأمني

الوكيل الإخباري- أوضح مصدر أمني أن ما يطلق عليه "القيد" أو ما يسمى بالأسبقية تسجل على الشخص الذي يودع للقضاء بعد القبض عليه وبعد انتهاء التحقيق في شكوى مسجلة ضده أو جريمة.

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وبين المصدر أن القيد والأسبقية تعني ان الشخص أرسل للقضاء بتهم معينة، وبعد ذلك قد يتم إنزال العقوبة بحقه والحكم عليه بمدد زمنية مختلفة ينهيها ويتم إخلاء سبيله.



وأشار إلى انه من الممكن انه يكون شخص عليه 200 أو300 قيد لكنه غير مطلوب ولا يمكن توقيفه لأنه أنهى جميع الأحكام الصادرة بحقه.



وقال المصدر إن الفرق بين القيد او الأسبقية والطلب الأمني، ان الطلب الأمني يعني أن الشخص ارتكب جريمة ما أو سجلت بحقه شكوى والبحث جار عنه، وفور القبض عليه يتم احالته للقضاء وعندها تسجل بحقه أسبقية جرمية أو قيد أمني.



وأكد ان مرتكب جريمة الزرقاء الرئيسي بحقه ما يقارب 170 أسبقية جرمية "قيدا"، مشددا على أن الأمن العام قام بواجبه وألقى القبض على المجرم وسلمه للقضاء 170 مرة بدون تقصير أو كلل أو ملل، ثم قامت الجهات القضائية بإخلاء سبيله بحكم القانون في كل هذه المرات.



