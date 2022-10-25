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الثلاثاء، 25-10-2022 04:27 م

الأمن يوضح تفاصيل استخراج إحدى الجثث من مقبرة في الزرقاء

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل ما يجري تداوله عن استخراج جثة احد الاطفال من مقبرة في محافظة الزرقاء .

حيث أكّد ان استخراج الجثة جاء بأمر المدعي العام اثر قضية تحقيقية لديه بادّعاء احد الاشخاص بقيام زوجته بدفن ابنه المتوفى دون اوراق رسمية .

مشيراً الى انه تم استخراج الجثة، وجرى تحويلها للطب الشرعي، وسيتم ارسال كافة الاوراق والتقارير للمدعي العام المختص لمتابعة التحقيقات لديه.

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