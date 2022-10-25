الأمن يوضح تفاصيل استخراج إحدى الجثث من مقبرة في الزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل ما يجري تداوله عن استخراج جثة احد الاطفال من مقبرة في محافظة الزرقاء .
حيث أكّد ان استخراج الجثة جاء بأمر المدعي العام اثر قضية تحقيقية لديه بادّعاء احد الاشخاص بقيام زوجته بدفن ابنه المتوفى دون اوراق رسمية .
مشيراً الى انه تم استخراج الجثة، وجرى تحويلها للطب الشرعي، وسيتم ارسال كافة الاوراق والتقارير للمدعي العام المختص لمتابعة التحقيقات لديه.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة