الأمن يوضح تفاصيل استخراج إحدى الجثث من مقبرة في الزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل ما يجري تداوله عن استخراج جثة احد الاطفال من مقبرة في محافظة الزرقاء .



حيث أكّد ان استخراج الجثة جاء بأمر المدعي العام اثر قضية تحقيقية لديه بادّعاء احد الاشخاص بقيام زوجته بدفن ابنه المتوفى دون اوراق رسمية .



مشيراً الى انه تم استخراج الجثة، وجرى تحويلها للطب الشرعي، وسيتم ارسال كافة الاوراق والتقارير للمدعي العام المختص لمتابعة التحقيقات لديه.

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