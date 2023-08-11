الجمعة 11-08-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي بشأن إقرار عطلة رسمية للموظفين يوم الأحد بسبب الحرّ

الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة الجمعة

وفاة سيدة إثر سقوط مصعد عمارة في عمّان

الأمن يوضّح حقيقة ادعاء شخص بتعرضه للاعتداء والبلطجة

خطيب وإمام المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية في صلاة الجمعة - فيديو

مصدر رسمي يوضح حول ما يشاع عن إعلان نتائج التوجيهي مساء اليوم

مُحدث .. جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي وتؤجل الامتحانات بسبب موجة الحرّ - أسماء

الأوقاف تعلق دوام المراكز القرآنية الصيفية الأحد والإثنين

تحذيرات جديدة من الأمن لكافة المواطنين

وفاة طفلة 11 عاماً بصعقة كهربائية في البادية الشمالية

الجمعة، 11-08-2023 09:37 م

الأمن يوضّح حقيقة ادعاء شخص بتعرضه للاعتداء والبلطجة

429b36b5-مديرية-الأمن-العام-أرشيفية


الوكيل الاخباري - تابعت مديرية الأمن العام مقابلة مصوّرة تم نشرها على أحد المواقع الإعلامية وحملت معلومات ومبالغات لا صحة لها.

وأكد الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام في بيان اليوم، انّ الشخص المدعي راجع إدارة البحث الجنائي، وأفاد بتعرضه لأعمال بلطجة من قبل أشخاص مشبوهين لإنهاء خلاف مالي بينه وبين طرف آخر في قضية منظورة أمام القضاء المدني ولم يطلب الادعاء على أحد.

اضافة اعلان


و بناء على ذلك تم التنسيق مع النائب العام وجرى بنفس تاريخ الشكوى ضبط شخصين منهما، ولاحقاً تم ضبط شخص ثالث من المشتبه بهم، وجرى توديعهم حسب الأصول لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة.


وأضاف، أن مدير البحث الجنائي وقبل أيام قليلة قابل الشخص المدعي وأوعز أثناء وجوده لجميع الكوادر المسؤولة عن التحقيق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته وضمان إنفاذ العدالة، فما كان من هذا الشخص إلا أن شكر البحث الجنائي على جهودهم وغادر دون إبداء أي ملاحظة او تظلم.


 وتؤكد مديرية الأمن العام أنها اتخذت جميع الاجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه القضية او غيرها، وإنها مستمرة في هذه الاجراءات وفي جهودها لنشر الأمن والطمأنينة في المجتمع، في إطار من الالتزام بالقوانين والتشريعات واحترام حقوق الإنسان، داعية إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، أو نشرها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820239133551657340852

توضيح حكومي بشأن إقرار عطلة رسمية للموظفين يوم الأحد بسبب الحرّ

main_image64d68ca61abb0

الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة الجمعة

asanser-1024x682

وفاة سيدة إثر سقوط مصعد عمارة في عمّان

1691775208672

بلدية مأدبا تقلص ساعات دوام الكوادر الميدانية

510770_1_1691762383

بلدية الجيزة تقلص دوام عمال الوطن خلال موجة الحرّ

8202310144319769161299

مصدر رسمي يوضح حول ما يشاع عن إعلان نتائج التوجيهي مساء اليوم

أخبار متعلقة
مديرية الامن العام

الأمن يكشف هوية مطلق النار على فتاة بإربد ويلقي القبض عليه

3

الدفاع المدني ينقذ شخصاً عَلِقَ أعلى مقطع صخري في اربد - صور

Capture_27

كيف يتعرّض الأطفال للابتزاز الإلكتروني ؟ الأمن يجيب ويحذر المواطنين

fort-pierce-florida-car-accident-attorneys

3 وفيات حصيلة حوادث السير خلال 24 ساعة

a3a0f9f8-1646321297100132700

5 آلاف دينار غرامة وحبس لمدة 4 أشهر بحق من يقوم بهذه المخالفة

WhatsApp Image 2023-07-20 at 10.33.53 PM

قانون الجرائم الإلكترونية في ظل جدلية تكميم الافواه وحرية الرأي والتعبير