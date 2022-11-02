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الأربعاء، 02-11-2022 07:32 م

الأميرة بسمة بنت طلال تشيد بالمستوى المتقدم لجراحة العظام في الاردن

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الوكيل الاخباري - افتتحت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الأردني الدولي الثالث عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام، الذي تنظمه بالتعاون مع جمعية جراحي العظام للطرف العلوي الإيطالية والجمعية العالمية لتثبيت الكسور، بمشاركة عربية ودولية واسعة.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات بين المشاركين حول المستجدات العلمية والطبية في جراحة العظام.

وأكدت سموها أن احتضان الأردن لهذه المؤتمرات يعكس بكل فخر واعتزاز المكانة التي يحظى بها في المجال الطبي، وما يشهده من تطور في جميع اختصاصاته، ما جعله مقصدا رئيسا في المنطقة للسياحة العلاجية.

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