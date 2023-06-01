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الأميرة عالية تستعيد ذكرياتها في قصر زهران

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الخميس، 01-06-2023 04:13 م

الأميرة عالية تستعيد ذكرياتها في قصر زهران

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الوكيل الإخباري - قالت الأميرة عالية بنت الحسين، إن الكثير من المناسبات والأفراح والزيارات الرسمية أقيمت في قصر زهران.اضافة اعلان


وأضافت الأميرة عالية، خلال البث المشترك للقنوات الأردنية لتغطية زفاف ولي العهد الأمير الحسين، أنها سكنت قصر زهران منذ عامها الأول حتى سن الثامنة، "وسكن القصر الوالد وعمي محمد".

واستذكرت الأميرة ذكرياتها في القصر، حيث قالت إن وجبة الغداء في قصر زهران تكون عند الساعة الواحدة ظهرًا، في حين كانت تتناول وجبة العشاء مع الأميرة بسمة، "المربية كانت تقرأ لنا نفس القصة كل يوم".

ونوهت إلى أنها كانت ترى الضيوف حينما يقدموا إلى القصر من الشباك قبل وصولهم، "كنت أنا وعمتي بسمة، بنطلع على الضيوف من طرف الدرج".

 




 

 


 

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