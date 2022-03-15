الأميرة منى الحسين تفتتح متحف كلية الأميرة منى للتمريض وتضيء شموع مرشحات الفـوج ٢٣ - صور

الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة منى الحسين الثلاثاء، في كلية الأميرة منى للتمريض حفل افتتاح متحف الكلية، بحضور سمو الأميرة عائشة بنت الحسين.

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وكان في استقبال سموها، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي.



ويسلط المتحف الضوء على أهم الإنجازات والمحطات التاريخية التي مرت بها الكلية منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.



كما رعت سمو الأميرة منى الحسين، في كلية الأميرة منى للتمريض حفل إضاءة الشموع لمرشحات الفـوج الثالث والعشرين.



وقامت سموها والمرشحات، بحضور سمو الأميرة عائشة بنت الحسين، بإضاءة الشموع، فيما أدت المرشحات قسم التمريض الذي تعهدن به بالقيام بواجبهن الإنساني بكل أمانة وإخلاص.



وقالت عميد الكلية العقيد الطبيب خلود غالب المطر في كلمة لها: "إن هذا الصرح التعليمي لم يتـوان يومـاً على أن يكون في الطليعة كما أرادت سموها له، ليكون أنموذجاً في الكفاءة والإنسانية بمخرجاتـه مـن الممرضات العسكريات اللواتي عُرفن بالانتماء وحب العمل"، مؤكدةً أن حفل اضاءة الشموع يأتي كـنهج سامٍ، تتناقله أفواج كلية الأميرة منى في كل عام.



وحضر الاحتفال مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب، ومدير عام الخدمات الملكيـة، ورئيس جامعة مؤتة، ونائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.













