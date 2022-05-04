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الأربعاء، 04-05-2022 05:39 م

الأمير الحسن يؤكد ضرورة إيجاد قانون عالمي للسلام

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الوكيل الإخباري - التقى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية الملكية، المؤثر العالمي البيئي والاجتماعي سادغورو، الذي ينفذ حملة تحت عنوان "أنقذوا التربة" يقوم من خلالها برحلة 100 يوم لمسافة 30 ألف كيلو متر، بدأت من لندن وستنتهي في جنوب الهند بهدف الدفاع عن صحة التربة وحشد الدعم لوضع سياسات وطنية لإنقاذها.

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وأكد سموه، خلال اللقاء ضرورة الاهتمام بالتربة كونها الإرث، الذي يجب مشاركته مع جيل المستقبل، مؤكدا ضرورة إيجاد قانون عالمي للسلام.


ولفت سموه إلى ضرورة وضع سياسات قادرة على إيجاد حلول بيئية وإنسانية لمواجهة التحديات ورفع الوعي.


من جانبه أشار سادغورو إلى ضرورة زيادة الوعي بأن التربة هي مصدر للحياة وليست فقط موردا، مؤكدا أن استعادة الأراضي والتربة يمكن أن يكون حلا للتحديات البيئية الرئيسية كتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدمير النظم البيئية.


وحضر اللقاء سفير جمهورية الهند في عمّان أنور حليم بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والأكاديميين.


يذكر أن سادغورو تم اختياره كأحد أكثر 50 شخصا مؤثرا في الهند وقد أنشأ العديد من المشاريع المتعلقة بقضايا التنمية، الاجتماعية والاقتصادية والريادة والروحانية، ويطمح إلى تزويد الناس بالوسائل للتغلب على الفقر، وتحسين نوعية الحياة، والدفع نحو التنمية المستدامة للمجتمع.


ويزور سادغورو المملكة ضمن حملة "أنقذوا التربة"؛ المدعومة من برنامج الغذاء العالمي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث تعد أولى خطوات التحرك العالمي "كوكب واعٍ" من أجل إنقاذ التربة وهدفها تنشيط دعم أكثر من 3.5 مليار شخص ومساعدة الحكومات في صياغة سياسات تعالج صحة التربة وتجعل النشاط الزراعي أكثر ملاءمة لوقف المزيد من تدهور التربة.

 




 

 


 

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