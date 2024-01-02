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الثلاثاء، 02-01-2024 06:15 م

الأمير الحسن يزور مستشفى أطباء بلا حدود للجراحة التقويمية

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الوكيل الاخباري - زار سمو الأمير الحسن بن طلال، اليوم الثلاثاء، مستشفى أطباء بلا حدود المتخصص بالجراحة التقويمية في عمان.

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واطلع سموه على الخدمات التي يقدمها المستشفى في قسمي العلاج الفيزيائي والدعم النفسي الاجتماعي.


وأثنى سموه، خلال لقائه أطباء ومسؤولين في المستشفى، وممثلين من منظمات دولية، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية، على الإسهام الفعّال للمنظمة في التخفيف من أثر الحروب والاضطرابات للوصول إلى التمكين والارتقاء بالكرامة الإنسانية.

 

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