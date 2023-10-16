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الإثنين، 16-10-2023 08:22 م

سوناك: الملك عبدالله يمثل الحكمة والعدل والتسامح

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة، وأعلن زيادة المساعدات للشعب الفلسطيني بمقدار الثلث إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

وقال سوناك خلال خطابه أمام مجلس العموم البريطاني الاثنين، إنه تحدث مع جلالة الملك عبدالله الثاني، واصفًا إياه بأنه يمثل الحكمة والعدل والتسامح.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني عن ضرورة تذليل العقبات أمام حل الدولتين من أجل استقرار المنطقة.

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