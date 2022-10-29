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السبت، 29-10-2022 10:57 ص

الأمير فيصل بن الحسين يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية

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الوكيل الإخباري- حضر صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن الحسين، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، مساء الجمعة، حفل افتتاح النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية والذي أُقيم في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتخلل زيارة سمو الأمير فيصل بن الحسين إلى العاصمة الرياض لقاءات عدة مع شخصيات رياضية مدعوة لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية.

وأعرب سمو الأمير فيصل عن فخره واعتزازه بحضور حفل افتتاح أول نسخة من دورة الألعاب السعودية مُشيداً بدور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومساهماته في تطوير الرياضة السعودية.

وقال "تشهد الرياضة السعودية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وإطلاق هذه الدورة ما هو إلا استكمال للنجاحات السعودية في المجال الرياضي وفرصة لكافة الرياضيين السعوديين لإظهار قدراتهم وتميزهم في أجواء تنافسية تضاهي الدورات الرياضية الكبرى".

وبحسب اللجنة الأولمبية الأردنية فإن دورة الألعاب السعودية وهي أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة العربية السعودية، تقام خلال الفترة بين 27 تشرين الأول/أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في العاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي يتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.

وتعد هذه الدورة أكبر بطولة رياضية على مستوى المملكة العربية السعودية من حيث عدد المشاركين وعدد الرياضات المدرجة ضمن جدول الألعاب، والتي تهدف إلى توفير منصة للتنافس بين لاعبي الرياضات المختلفة في السعودية وإظهار استعدادها وقدرتها على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى.

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