الخميس 06-04-2023
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الخميس، 06-04-2023 12:21 ص

الأمير فيصل يشارك مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار

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الوكيل الاخباري - شارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأربعاء، مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

يذكر أن سمو الأمير فيصل خدم في سلاح الجو الملكي طياراً مقاتلاً، وتسلسل في المناصب القيادية إلى أن استلم قيادة السلاح من عام 2002 ولغاية عام 2004.

وحضر مأدبة الإفطار عدد من ضباط سلاح الجو الملكي العاملين والمتقاعدين.

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