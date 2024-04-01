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الإثنين، 01-04-2024 12:26 ص

الأمير فيصل يشارك مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار

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 الوكيل الاخباري - شارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، مساء أمس الأحد، مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.
ورحب قائد سلاح الجو بالمتقاعدين العسكريين رفاق السلاح، مؤكداً تجدد اللقاء في هذا الشهر المبارك، مثمناً الدور الكبير الذي أنجزوه وما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن كونهم الرديف والشريك الأساس للقوات المسلحة.

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من جهتهم، ثمن المتقاعدون العسكريون هذه الدعوة واللفتة الكريمة في هذا الشهر الفضيل، والتي تؤكد حرص القوات المسلحة على إدامة التواصل المستمر مع أبنائها المتقاعدين العسكريين، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية.

 

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