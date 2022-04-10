الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

متى موعد ليلة القدر وما هي علاماتها؟

كشف تهم المعتدين على عامل التوصيل في إربد والعقوبات المتوقعة

الحنيفات : إعفاء 200 بند من مدخلات الإنتاج النباتي المستوردة من بدل الخدمات

حماية المستهلك للمواطنين: قاطعوا السلع مرتفعة الأسعار

الضمان يؤكد: لا شمول للمؤمن عليهم العاملين حالياً ببرنامج السلف " تقسيط"

الضريبة توضح اسباب تأخر صرف الرديات للمكلفين

الأوائل في امتحان الشامل 2022 - أسماء

الصحة توضح آلية الحصول على تأمين صحي عبر برنامج شفاء

قرار بتمديد إعفاء الأشخاص المفروضة عليهم رقابة الشرطة ثلاثة أشهر إضافية

63.8 % نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل" - رابط

الأحد، 10-04-2022 11:50 ص

الأوائل في امتحان الشامل 2022 - أسماء

ن


الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها الربيعية 2022، حيث بلغت  نسبة النجاح 63.8%.

اضافة اعلان


أسماء الطلبة الأوائل :


ياسمين أحمد عارف السمهوري-93.6%، المهن الطبية المساعدة، الصيدلة، تدريب عمان.


روان بلال إبراهيم سالم 92.9%، العلوم المالية والإدارية، خدمات المسافرين، الملكة نور الفنية.


وجدي عصام محمد هياجنة 92.4%، الهندسي، النظم الكهربائية والأجهزة الدقيقة في الطائرات، الأمير فيصل الفنية.


إسراء محمود البشايرة، وأنور عادل مصبح 92.1%، التربوي، قياس وتشخيص اضطرابات التوحد عجلون الجامعية وإربد الجامعية.


صفاء أسامة محمد الشريف 91.9%، الفنون التطبيقية، تصميم الأزياء وإنتاج الملابس، لومينوس الجامعية التقنية.


سيف الدين ناجح غرايبه 90.9%، إدارة المعلومات والمكتبات، أمن المعلومات والشبكات، إربد الجامعية.


زياد عماد حماد السردية 90.5%، علوم الشريعة الفقه الشافعي، الدعوة وأصول الدين.


نور مروان خميس الصوالحة 88.8%، الفندقي والسياحي، فنون الطهي، عمون الجامعية التطبيقية.


أنس عايد عيد سنيف 84.4% الزراعي، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، الحصن الجامعية.


ربى محمد محمد علي القرامسة 83.4% اللغات، الترجمة، العقبة الجامعية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1066

946 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سجن

كشف تهم المعتدين على عامل التوصيل في إربد والعقوبات المتوقعة

M63A2517

الخصاونة ينعى وزير الخارجية الأسبق حازم نسيبة

jkjhkj - Copy

الحنيفات : إعفاء 200 بند من مدخلات الإنتاج النباتي المستوردة من بدل الخدمات

0L5A5734

حماية المستهلك للمواطنين: قاطعوا السلع مرتفعة الأسعار

1f9584e489d2f15862e26419cf764a4a650x300

كيف تتعامل مع حرائق زيوت المطابخ؟.. الدفاع المدني يجيب

أخبار متعلقة
ae11d953-9438-4dcc-aa88-6f7fe3982f6f

63.8 % نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل" - رابط

جامعة البلقاء 2

إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية اليوم

fc6a84d2-جامعة-البلقاء-التطبيقية

البلقاء التطبيقية: بحث تخصيص مبان لكلية العمارة في وسط السلط

البلقاء

إعلان نتائج الشامل الأحد القادم

ffffsss

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ونقابة المهندسين

w

العجلوني : مديونية البلقاء التطبيقية 20 مليون دينار