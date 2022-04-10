الأوائل في امتحان الشامل 2022 - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها الربيعية 2022، حيث بلغت نسبة النجاح 63.8%.
أسماء الطلبة الأوائل :
ياسمين أحمد عارف السمهوري-93.6%، المهن الطبية المساعدة، الصيدلة، تدريب عمان.
روان بلال إبراهيم سالم 92.9%، العلوم المالية والإدارية، خدمات المسافرين، الملكة نور الفنية.
وجدي عصام محمد هياجنة 92.4%، الهندسي، النظم الكهربائية والأجهزة الدقيقة في الطائرات، الأمير فيصل الفنية.
إسراء محمود البشايرة، وأنور عادل مصبح 92.1%، التربوي، قياس وتشخيص اضطرابات التوحد عجلون الجامعية وإربد الجامعية.
صفاء أسامة محمد الشريف 91.9%، الفنون التطبيقية، تصميم الأزياء وإنتاج الملابس، لومينوس الجامعية التقنية.
سيف الدين ناجح غرايبه 90.9%، إدارة المعلومات والمكتبات، أمن المعلومات والشبكات، إربد الجامعية.
زياد عماد حماد السردية 90.5%، علوم الشريعة الفقه الشافعي، الدعوة وأصول الدين.
نور مروان خميس الصوالحة 88.8%، الفندقي والسياحي، فنون الطهي، عمون الجامعية التطبيقية.
أنس عايد عيد سنيف 84.4% الزراعي، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، الحصن الجامعية.
ربى محمد محمد علي القرامسة 83.4% اللغات، الترجمة، العقبة الجامعية.