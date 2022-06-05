الأوقاف : اطلاق برنامج المساكن للأسر العفيفة

الوكيل الإخباري - قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الوزارة تسعى لتلمس حاجات المواطنين في مختلف أنحاء الوطن ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدت على ضرورة الوصول للناس والاستماع لحاجاتهم ومطالبهم.

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وأضاف الخلايلة خلال رعايته اليوم الأحد ملتقى الوعظ و الإرشاد واليوم الطبي واليوم الخيري في منطقة سما السرحان أن الوزارة وبالتعاون مع صندوق الزكاة استحدثت برنامج بناء المساكن للأسر الفقيرة وتمويل بنائها من صندوق الزكاة حيث باشرت ببناء مجموعة من الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من المملكة.



وبين ان الوزارة تسعى لتطبيق الغاية الشرعية من الزكاة وهي تلاحم المجتمع وتماسكه بحيث يعطي الغني الفقير ليصبح مجتمعا متماسكا، لافتاً إلى أن صندوق الزكاة يعمل جاهداً لتطوير مشاريع انتاجية تنقل الأسر من الفقر و تلقي المعونة إلى الانتاج والاكتفاء.



وأعلن الوزير الخلايلة عن توزيع قسائم شراء بواقع 300 قسيمة على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ 50 طالبا جامعيا، و50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل طالب ويتيم، و300 طرد غذائي، و10 آلاف دينار توزع على شكل طرود من خلال لجان الزكاة في اللواء، وترميم منزل.







