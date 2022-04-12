الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج - رابط

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443 هـ - 2022 م للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

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وسيكون التسجيل من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (http://hajj.gov.jo) من صباح يوم الأربعاء 13/ 4/ 2022 ولغاية الساعة 10 من مساء يوم الخميس الموافق 21/ 4 /2022.





ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع فروع الأصيل.

وأشار إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني.



وفيما يتعلق بالمدخرين لدى صندوق الحج، بيّن الخلايلة أنه يحق للمدخرين الذين استكملوا مبلغ 3 آلاف دينار في رصيدهم قبل تاريخ 1/7/2016 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أما المرأة التي ترغب باصطحاب محرم معها، فيشترط حتى يقبل تسجيلها أن تكون قد استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل هذا التاريخ، حيث إن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل.



وأضاف الخلايلة أنّ هذا موسم الحج هذا العام لن يكون بكامل طاقته السابقة وسيتحدد بناء على ما تقرره السلطات السعودية.