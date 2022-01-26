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الأربعاء، 26-01-2022 01:11 م

الأوقاف تقرر فتح جميع المساجد كمراكز للإيواء بسبب المنخفض

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، فتح جميع مساجد المملكة كمراكز للإيواء نظرا للظروف الجوية الراهنة.

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كما قرر الخلايلة، استخدام جميع مساكن الموظفين " أئمة ومؤذنيين" الفارغة كمراكز لإيواء كل من تقطعت بهم السبل أو تعرضوا لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.


وعممت الوزارة على جميع مديريات ومكاتب الأوقاف في مختلف مناطق المملكة على ضرورة التأكيد على المواطنيين من كبار السن وغير القادرين أداء الصلوات في بيوتهم حفاظا على سلامتهم في الظروف الجوية.


وطلب الخلايلة، من الموظفين و الأئمة و المؤذنيين التأكد من إغلاق النوافذ وأبواب المساجد تحسبا لدخول الغبار أو الأتربة أو غيرها خلال المنخفض، بالإضافة إلى تثبيت أي أجزاء معدنية القابلة للتطاير.


 




 

 


 

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