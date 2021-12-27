الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

"سند" يكشف معلم مدرسة اصطنع شهادة مطعوم كورونا كاذبة وحبسه 6 أشهر

ضبط أكثر من 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية إثر مداهمة مستودع في عمان

الخلايلة: وفاة 25 إماما ومؤذنا وإصابة 1250 من كوادر المساجد بكورونا

مستو لـ الوكيل : تخفيض سعر فحص”PCR” بالمطارات والمعابر

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الحنيفات: إنشاء 3 مصانع في الأغوار والوزارة وفرت أكثر من 7 آلاف وظيفة

الارصاد توضح لـ الوكيل حول فرص تساقط الثلوج

6991 مصوتا على تعديلات قانون نقابة المهندسين والتصويت "مستمر"

الارصاد لـ الوكيل : منخفض جوي الجمعة وامطار في جميع مناطق المملكة

الإثنين، 27-12-2021 05:30 م

الخلايلة: وفاة 25 إماما ومؤذنا وإصابة 1250 من كوادر المساجد بكورونا

12202116121157460915211


الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن وزارة الأوقاف أوشكت على الانتهاء من إنشاء صندوق ادخار للعاملين في الوزارة من الإداريين وكوادر المساجد.

وأكد الخلايلة، خلال لقائه أئمة ووعاظ مديرية أوقاف عمان الثانية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تولي كوادرها في المساجد من الأئمة والوعاظ والمؤذنين اهتماما كبيرا وتسعى جاهدة لدعمهم وتدريبهم وتطويرهم عن طريق عقد دورات وورش عمل من خلال معهد الملك عبدالله الثاني لتدريب الأئمة والدعاة.

وأشاد الوزير، خلال اللقاء، بما يقدمه الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين الذين يترجمون رسالة الوزارة القائمة على الدعوة والإرشاد، مؤكدا ضرورة مواصلة الأئمة والعلماء أداء رسالتهم النبيلة وتوجيه الناس للاقتداء بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والتسلح بالقيم والأخلاق التي حثنا عليها ديننا الحنيف وأمرنا أن نلتزم بها في كل شيء من حياتنا من قول أو عمل.

ودعا الحضور إلى الاستمرار بتوجيه المواطنين بضرورة مواصلة الالتزام بالبرتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا، ومتحوراته الجديدة، والالتزام بارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة؛ حفظا للأنفس، لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وعدم تعريض حياة الإنسان للخطر.

وأشار الوزير الخلايلة إلى أن وزارة الأوقاف فقدت 25 إماما ومؤذنا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي المصابين بين الإداريين وكوادر المساجد نحو 1250 شخصا سائلا الله تعالى أن يرحم الوفيات ويشفي المصابين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image60e72f1318d0f

"سند" يكشف معلم مدرسة اصطنع شهادة مطعوم كورونا كاذبة وحبسه 6 أشهر

عملية إتلاف لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك من قبل الأجهزة الصحية المختصة - (أرشيفية)

ضبط أكثر من 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية إثر مداهمة مستودع في عمان

مبنى رئاسة الوزراء

مستو لـ الوكيل : تخفيض سعر فحص”PCR” بالمطارات والمعابر

122021410596705789068

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

10-12-1536x1025

6991 مصوتا على تعديلات قانون نقابة المهندسين والتصويت "مستمر"

image

أردنية العقبة تفتتح دورة لتدريب الطلبة على الإسعافات الأولية

أخبار متعلقة
122021218457331463474

وزير الاوقاف يوجه بفتح تحقيق بخصوص خطيب مسجد مصاب بكورونا

11202130165250126737305

افتتاح متحف الأطفال المتنقل في جرش

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

مباحثات اردنية سويدية بمجالات متعلقة بشؤون العمل

11202128151927916911810

عويس : توجه لاغلاق بعض التخصصات

11202124194444839022804

توجيهات ملكية : رفع علاوة العاملين بالمسجد الأقصى إلى 400%

1120211611209726898466

وزير الأوقاف يلتقي أئمة وخطباء مساجد العقبة