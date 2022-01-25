بسبب المنخفض .. الأوقاف تعمم بتقديم موعد انطلاق رحلات العمرة براً الأربعاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



دعا مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مجدي البطوش وكلاء السياحة والسفر إلى تقديم موعد انطلاق رحلات العمرة غداً الأربعاء بسبب المنخفض الجوي .

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وأضاف البطوش اليوم الثلاثاء في حديث لـ " الوكيل الإخباري" أن جميع رحلات العمرة براً تنطلق قبل الساعة الثانية ظهراً في عادتها .



ومن جهته قال رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين إن أغلب رحلات العمرة براً تنطلق يوم الأربعاء من كل أسبوع .



وبيّن روبين في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن عدد المعتمرين الذين سينطلقون الاربعاء براً ما يقارب ١٠٠٠ معتمر ضمن ٤٠ رحلة .



وتتأثر المملكة يوم الأربعاء بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداُ من أصل قطبي، مع تساقط للثلوج ومن المتوقع تراكمها فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 800 متر فوق سطح البحر.



